За прошлый год в роддоме Дубненской больницы родилось свыше 1000 детей

вторник, 30 января 2024 | 19:52 387 Дубненская больница
За 2023 год в роддоме Дубненской больницы на свет появилось свыше тысячи детей.

География пациентов весьма обширна. Роддом Дубненской больницы выбирают не только жительницы Дубны и соседних округов – Кимры, Талдом, Дмитров, Долгопрудный, Лобня и многие другие, а также обращаются женщины из других городов, регионов и республик: Москва, Ярославль, Владимир, Самара, Челябинск, Ульяновск, Таганрог, Курск, Тула, Тверская, Ивановская, Брянская, Архангельская, Саратовская области, Краснодарский край, Мордовия, Башкортостан, Донецк, Крым и другие.

Самые отдаленные из них - Хабаровский край, Иркутск, Омск. Среди них есть и женщины из стран СНГ: Беларусь, Узбекистан, Казахстан, Армения, Таджикистан, Азербайджан, Киргизия и другие. И это только малая часть из географической карты проживания пациенток.

Особенностью и преимуществом Дубненского роддома является работа высококвалифицированных и опытных врачей, среднего и младшего персонала, оснащение современным медицинских оборудованием, в том числе для оказания реанимационной помощи новорожденным, индивидуальное сопровождение в период беременности и родов, партнерские роды, и конечно, комфортные условия пребывания.

В рамках проекта «Стань мамой в Подмосковье» сразу после родов можно воспользоваться комплексной услугой «Рождение ребенка», оформить более 10 документов - от свидетельства о рождении, СНИЛС, прикрепления к поликлинике и до постановки на очередь в детский сад.

«В роддоме оказывается помощь всем женщинам без исключения, независимо места проживания и гражданства, даже расстояния не являются препятствием. Нас выбирают и доверяют самое дорогое, потому что у нас работают прекрасные специалисты, созданы все условия для оказания помощи на высоком уровне как для мамы, так и ребенка. Об этом свидетельствуют сотни благодарственных отзывов. Важным отличием является наличие у роддома высокого звания ВОЗ и ЮНИСЕФ «Больница, доброжелательная к ребенку», - поделился главный врач Игорь Давронов.

Роддом в Дубне снова открыт после ремонта

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20.01.2023 | 19:19    820
Роддом в Дубне снова открыт после ремонта
После капитального ремонта введено в эксплуатацию здание Дубненского родильного дома. В роддоме 54 койки: 23 – это палаты патологии беременных, 10 – патологии новорожденных, 19 – для беременных, рожениц и родильниц.

Напоминаем, что роддом Дубненской больницы был открыт в начале прошлого года после капитального ремонта, выполненного в рамках региональной программы «Здравоохранение Подмосковья».

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