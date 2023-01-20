За прошлый год в роддоме Дубненской больницы родилось свыше 1000 детей

География пациентов весьма обширна. Роддом Дубненской больницы выбирают не только жительницы Дубны и соседних округов – Кимры, Талдом, Дмитров, Долгопрудный, Лобня и многие другие, а также обращаются женщины из других городов, регионов и республик: Москва, Ярославль, Владимир, Самара, Челябинск, Ульяновск, Таганрог, Курск, Тула, Тверская, Ивановская, Брянская, Архангельская, Саратовская области, Краснодарский край, Мордовия, Башкортостан, Донецк, Крым и другие.

Самые отдаленные из них - Хабаровский край, Иркутск, Омск. Среди них есть и женщины из стран СНГ: Беларусь, Узбекистан, Казахстан, Армения, Таджикистан, Азербайджан, Киргизия и другие. И это только малая часть из географической карты проживания пациенток.

Особенностью и преимуществом Дубненского роддома является работа высококвалифицированных и опытных врачей, среднего и младшего персонала, оснащение современным медицинских оборудованием, в том числе для оказания реанимационной помощи новорожденным, индивидуальное сопровождение в период беременности и родов, партнерские роды, и конечно, комфортные условия пребывания.

В рамках проекта «Стань мамой в Подмосковье» сразу после родов можно воспользоваться комплексной услугой «Рождение ребенка», оформить более 10 документов - от свидетельства о рождении, СНИЛС, прикрепления к поликлинике и до постановки на очередь в детский сад.