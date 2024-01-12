В Университете "Дубна" запатентовали тонкий суперконденсатор для электротехники

Обладателем исключительного права на изобретение является Государственный университет «Дубна».

Суперконденсатор изготавливается из пористого углерода и углеродного нанокомпозита в виде плоского тонкого устройства с чередованием слоев, включая комбинированный электрод, накапливающий заряд.

Изобретение может использоваться в различных областях промышленности в качестве миниатюрного импульсного источника питания. Например, он может быть внедрен в интернет-вещи, особенно с солнечными элементами, в бытовую технику, источники бесперебойного питания, портативные электронные устройства и медицинские носимые аппараты – все эти области применения открываются благодаря толщине суперконденсатора всего в 0,6 мм.