В Университете "Дубна" запатентовали тонкий суперконденсатор для электротехники

Патент «Плоский тонкий суперконденсатор с низким сопротивлением и способ его изготовления» был получен доцентом Кафедры нанотехнологий и новых материалов Университета "Дубна" Александром Воропаем в соавторстве с ведущим научным сотрудником Центра новых химических технологий ИК СО РАН Юрием Суровикиным.
Обладателем исключительного права на изобретение является Государственный университет «Дубна».
Суперконденсатор изготавливается из пористого углерода и углеродного нанокомпозита в виде плоского тонкого устройства с чередованием слоев, включая комбинированный электрод, накапливающий заряд.
Изобретение может использоваться в различных областях промышленности в качестве миниатюрного импульсного источника питания. Например, он может быть внедрен в интернет-вещи, особенно с солнечными элементами, в бытовую технику, источники бесперебойного питания, портативные электронные устройства и медицинские носимые аппараты – все эти области применения открываются благодаря толщине суперконденсатора всего в 0,6 мм.