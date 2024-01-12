В Университете "Дубна" запатентовали тонкий суперконденсатор для электротехники

четверг, 25 января 2024 | 17:35 398 Университет "Дубна"
Патент «Плоский тонкий суперконденсатор с низким сопротивлением и способ его изготовления» был получен доцентом Кафедры нанотехнологий и новых материалов Университета "Дубна" Александром Воропаем в соавторстве с ведущим научным сотрудником Центра новых химических технологий ИК СО РАН Юрием Суровикиным.

Обладателем исключительного права на изобретение является Государственный университет «Дубна».

Суперконденсатор изготавливается из пористого углерода и углеродного нанокомпозита в виде плоского тонкого устройства с чередованием слоев, включая комбинированный электрод, накапливающий заряд.

Изобретение может использоваться в различных областях промышленности в качестве миниатюрного импульсного источника питания. Например, он может быть внедрен в интернет-вещи, особенно с солнечными элементами, в бытовую технику, источники бесперебойного питания, портативные электронные устройства и медицинские носимые аппараты – все эти области применения открываются благодаря толщине суперконденсатора всего в 0,6 мм.

Университет Дубна  технологии  электроника
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