В Подмосковье замечены древние зимние «блохи»

Ледничники или бореиды – насекомые из отряда скорпионниц, в котором насчитывается всего около 30 видов, все они любители холода. Исследования показали, что несмотря на сходство с крылатыми скорпионницами, бескрылые ледничники более родственны блохам и скачут по снегу схожим образом. Однако, в отличие от них, кровь не сосут, а предпочитают ей мох, растительные и животные остатки, поэтому бояться их не следует.

Ледничники появились на Земле около 160 миллионов лет назад, когда на планете господствовали динозавры. В отличие от гигантских древних ящеров, «зимние блохи» не выделяются своим размером, - обычно они достигают 2–6 миллиметров. Летать эти насекомые не умеют, они лишены такой возможности, хоть зачатки крыльев у них и есть. Зато передвигаются они очень интересно – прыжками, наподобие пауков-скакунов.

Увидеть ледничников можно в оттепель, когда температура воздуха не опускается ниже -5°C и не поднимается выше 10°C. В заморозки хитрые членистоногие прячутся в сугробах, ведь снег – надежный теплоизолятор.