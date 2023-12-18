В Подмосковье пропал «отец» русского рэпа Сергей Булавинцев

Мужчина пропал после пожара, который произошел в его загородном доме в Расторгуево. После инцидента он сел в электричку в сторону Подмосковья, а потом его след теряется. На 7 января 17:20 местонахождение музыканта еще не установлено.

Сергей Булавинцев родился в 1973 году в Москве, выступает с 1991 года. Как рэпер, Sir-J начал записывать композиции в начале 1990-х годов. Он был участником групп Bust A.S!, D.O.B., D.O.B. Community, "Империя". Занимался продюсированием треков групп Nonamerz, Ю.Г. и «Многоточие».