В Подмосковье пропал «отец» русского рэпа Сергей Булавинцев

воскресенье, 07 января 2024 | 17:26 543 Baza
В Московской области ещё 30 декабря пропал 50-летний рэпер Sir-J (настоящее имя – Сергей Булавинцев), который стоял у истоков рэп-движения в России.

Мужчина пропал после пожара, который произошел в его загородном доме в Расторгуево. После инцидента он сел в электричку в сторону Подмосковья, а потом его след теряется. На 7 января 17:20 местонахождение музыканта еще не установлено.

Сергей Булавинцев родился в 1973 году в Москве, выступает с 1991 года. Как рэпер, Sir-J начал записывать композиции в начале 1990-х годов. Он был участником групп Bust A.S!, D.O.B., D.O.B. Community, "Империя". Занимался продюсированием треков групп Nonamerz, Ю.Г. и «Многоточие».

Тэги:
Подмосковье  музыка  происшествия
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