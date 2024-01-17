В Минобрнауки уволили главного генетика России после заявлений о древних 900-летних людях

В центре внимания общественности Кудрявцев оказался в связи с выступлением на проходившей 14-15 марта 2023 года III научно-богословской конференции "Бог - человек - мир". В его докладе содержались утверждения, что причиной многих генетических болезней человека являются грехи, в том числе первородный грех.

Решение о расторжении трудового договора с прежним директором было принято Минобрнауки накануне, 23 января, и согласовано с РАН.

Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков назначил исполняющим обязанности директора Института общей генетики РАН имени Н. И. Вавилова доктора биологических наук Андрея Мисюрина.