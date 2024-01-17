В Минобрнауки уволили главного генетика России после заявлений о древних 900-летних людях

среда, 24 января 2024 | 17:47 563
Минобрнауки расторгло трудовой договор с директором Института общей генетики имени Н. И. Вавилова РАН (ИОГен РАН) Александром Кудрявцевым после заявлений о том, что раньше люди жили по 900 лет.

В центре внимания общественности Кудрявцев оказался в связи с выступлением на проходившей 14-15 марта 2023 года III научно-богословской конференции "Бог - человек - мир". В его докладе содержались утверждения, что причиной многих генетических болезней человека являются грехи, в том числе первородный грех.

Решение о расторжении трудового договора с прежним директором было принято Минобрнауки накануне, 23 января, и согласовано с РАН.

Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков назначил исполняющим обязанности директора Института общей генетики РАН имени Н. И. Вавилова доктора биологических наук Андрея Мисюрина.

Минобрнауки
Читать в
Оставить отзыв в
 
17.01.2024 | 14:55    763
В Дубне эвакуировали несколько детских садов, школ и спорткомплекс
17 января утром в Дубне произошла массовая атака «телефонных террористов».
19.01.2024 | 14:34    466
Дубну посетила делегация из Технологического университета им. А.А. Леонова
Встреча с представителями из Королева прошла в стенах Университета «Дубна» 17 января.
29.12.2023 | 19:18    555
Супер электропикап Tesla впервые попал в дорожную аварию
В США впервые зарегистрировали ДТП с участием электрического супер внедрожника Cybertruck компании Tesla бизнесмена Илона Маска.