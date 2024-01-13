В Дубне торжественно открыли головной референсный Центр проммедицины ФМБА России

Встреча была посвящена сохранению и укреплению здоровья и трудового долголетия работающих граждан, а ее основной площадкой стал координационный центр правительства России. К разговору были приглашены представители из Москвы, Санкт-Петербурга, других городов страны, в которых созданы и начинают работать современные Центры промышленный медицины. В подмосковном наукограде Дубна такой центр организован на базе МСЧ №9 ФМБА России, подразделением которого является Цифровой здравпункт в особой экономической зоне «Дубна».

На открытии торжественного мероприятия заместитель председателя правительства Российской Федерации Татьяна Голикова сделала акцент на том, что сохранение здоровья и благополучия людей является одной из национальных целей, которые поставлены Президентом, и сегодня правительство уделяет этому особое внимание. Руководитель ФМБА России Вероника Скворцова отметила, что биомедицинская наука изменила парадигму здравоохранения.