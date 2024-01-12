Университет "Дубна" поддержал две Научно-исследовательские работы

25 января на заседании Научно-технического совета Университета «Дубна» были рассмотрены отчеты и заявки научных коллективов на выполнение научно-исследовательских работ приоритетного уровня поддержки, получившие положительные отзывы рецензентов и Бюро НТС.
Согласно решению членов НТС под руководством и.о. проректора по научной работе и инновациям Игоря Немченка, поддержку от Университета получили следующие НИР:
- «Разработка полупроводникового фотодетектора на основе перовскита» (руководитель – профессор кафедры химии, новых технологий и материалов, д.ф.-м.н. Рашид Назмитдинов, ФЕИН);
- «Изучение свойств и модификация поверхности квантовых точек и борсодержащих наночастиц для медико-биологических исследований, диагностики и терапии заболеваний» (руководитель – доцент кафедры химии, новых технологий и материалов, к.х.н. Елена Грибова, ФЕИН).