Трогательная Рождественская история с мышью

воскресенье, 07 января 2024 | 22:02 492
Валлийский (Великобритания) пенсионер и бывший почтальон Родни Холбрук уже давно фотографирует дикую природу, но эта картина стала для него большой неожиданностью.

Перед Новым Годом он заметил, что каждое утро разбросанные в его сарае накануне вещи странным образом оказываются уложенными в ящик. Тогда он установил там видеокамеру и стал ждать результатов.

На кадрах оказалась запечатлена мышь, которая старательно подбирает валяющиеся вокруг вещи, в том числе прищепки, пробки и прочие мелочи, и складывает их в лежащий на столе ящик.

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звери  Новый Год
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