Трогательная Рождественская история с мышью

Перед Новым Годом он заметил, что каждое утро разбросанные в его сарае накануне вещи странным образом оказываются уложенными в ящик. Тогда он установил там видеокамеру и стал ждать результатов.

На кадрах оказалась запечатлена мышь, которая старательно подбирает валяющиеся вокруг вещи, в том числе прищепки, пробки и прочие мелочи, и складывает их в лежащий на столе ящик.