Талдомский округ посещают зубры из Тверской области

В основном зубры отмечались в проектируемом природном парке «Журавлиный край» в Талдомском округе. Обследование специалистами биотопов позволяет констатировать, что его территории пригодны для обитания зубров. Это обстоятельство и защита этих уникальных животных от браконьерства послужили причиной для внесения зубров в Красную книгу Московской области.

По мнению специалистов, на сегодняшний день численность группировки зубров, заходящих на территорию Подмосковья оценивается в 23 животных.

Зубр – это вид быков из рода бизонов, он является самым крупным зверем среди копытных России. Одиночные зубры или семейные группы могут быть встречены круглогодично, держатся они как в лесных массивах, так и на полях, то есть там, где доступны корм и укрытие от врагов. Помимо естественных кормов, зубры активно используют сено, лежащее на полях, которое играет важную роль в формировании их популяций.