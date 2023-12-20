Талдомский округ посещают зубры из Тверской области

понедельник, 15 января 2024 | 19:05 237 Минэкологии Подмосковья
В Талдомском округе на границе с Тверской областью зубры стали фиксироваться с 1999 года, после этого животные и следы их прибывания отмечались в регионе практически каждый год.

В основном зубры отмечались в проектируемом природном парке «Журавлиный край» в Талдомском округе. Обследование специалистами биотопов позволяет констатировать, что его территории пригодны для обитания зубров. Это обстоятельство и защита этих уникальных животных от браконьерства послужили причиной для внесения зубров в Красную книгу Московской области.

По мнению специалистов, на сегодняшний день численность группировки зубров, заходящих на территорию Подмосковья оценивается в 23 животных.

Зубр – это вид быков из рода бизонов, он является самым крупным зверем среди копытных России. Одиночные зубры или семейные группы могут быть встречены круглогодично, держатся они как в лесных массивах, так и на полях, то есть там, где доступны корм и укрытие от врагов. Помимо естественных кормов, зубры активно используют сено, лежащее на полях, которое играет важную роль в формировании их популяций.

Тэги:
Талдом  Журавлиная родина  звери
Читать в
Оставить отзыв в
 
20.12.2023 | 22:03    536
В Талдомском округе замечен редкий хищник - могильник
Натуралисты и орнитологи подвели итоги года по залетным видам птиц, которых ранее на территории Подмосковья не видели.
09.01.2024 | 13:59    525
Уходит в прошлое мем про корейцев и собак
Депутаты Национального собрания Республики Корея одобрили законопроект, запрещающий разведение и убой собак с целью употребления их мяса в пищу.
01.01.2024 | 23:03    571
В Кимрах в Новогоднюю ночь на 2024 год кошка устроила пожар в квартире
В Кимрах в новогоднюю ночь около 2:00 в квартире дома №14 на печально известной своими ЧП улице Коммунистической случилось возгорание.