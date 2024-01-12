Студентка Университета "Дубна" получит стипендию фонда «Система»

Из более чем 16 тысяч конкурсантов победителями стали 79 студентов из 35 регионов России, предложив лучшие технологические решения реальных задач бизнеса. Екатерина с 4 по 6 февраля будет в Москве на награждении победителей, где будут организованы встречи с ведущими работодателями, а также обширная образовательная программа.

Стипендиальная программа запущена весной 2023 года Благотворительным фондом «Система» при поддержке Минобрнауки России для развития исследовательской, научной и инновационной деятельности молодежи, содействия ее участию в разработке и реализации проектов, направленных на развитие реального сектора экономики, поддержки в трудоустройстве и получении первого рабочего места.