Студентка Университета "Дубна" получит стипендию фонда «Система»

четверг, 25 января 2024 | 17:58 375 Университет "Дубна"
Екатерина Диденко, студентка Факультета естественных и инженерных наук (ФЕИН) Университета "Дубна", вошла в число победителей стипендиальной программы для стимулирования научной деятельности молодежи.

Из более чем 16 тысяч конкурсантов победителями стали 79 студентов из 35 регионов России, предложив лучшие технологические решения реальных задач бизнеса. Екатерина с 4 по 6 февраля будет в Москве на награждении победителей, где будут организованы встречи с ведущими работодателями, а также обширная образовательная программа.

Стипендиальная программа запущена весной 2023 года Благотворительным фондом «Система» при поддержке Минобрнауки России для развития исследовательской, научной и инновационной деятельности молодежи, содействия ее участию в разработке и реализации проектов, направленных на развитие реального сектора экономики, поддержки в трудоустройстве и получении первого рабочего места.

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