Российские банки начнут возвращать клиентам украденные мошенниками деньги по новой схеме

воскресенье, 07 января 2024 | 18:52 501 РБК
С 25 июля 2024 года в России заработает закон, согласно которому банки будут обязаны возвращать клиентам похищенные средства в течение 30 дней после соответствующего заявления клиента.

Оговариваются случаи возврата:

  • если банк допустил перевод средств на мошеннический счет, который находится в специальной базе Банка России «О случаях и попытках осуществления перевода денежных средств без согласия клиента». ЦБ собирает эту базу на основе данных, полученных от банков и других операторов платежных систем. В ней содержится информация о совершенных операциях, о плательщиках и получателях денежных средств и т.п. Кредитные организации получают от ЦБ сведения из этой базы;
  • если банк не направил клиенту уведомление о совершении перевода, который был совершен без согласия клиента;
  • если клиент потерял карту или ею воспользовались без его согласия, то банк должен вернуть средства при условии, что клиент уведомил об этих фактах. Если же клиент не предупредил банк о потере контроля над картой, то банк может не возмещать средства. В этом случае также указан срок для возврата трансграничного перевода — 60 дней.

Еще одно нововведение — банки обяжут отключать доступ к дистанционному обслуживанию клиентам, если от МВД поступила информация о том, что они занимаются выводом и обналичиванием похищенных денежных средств.

Тэги:
Россия  финансы  мошенничество
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