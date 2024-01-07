QIWI полностью ушла из России

вторник, 30 января 2024 | 22:56 379 ТАСС
Группа Qiwi завершила сделку по продаже российских активов, сообщил новый глава Qiwi plc (в нее вошли международные активы) Алексей Мащенков.

"Мы завершили очень сложную сделку по продаже российских активов и теперь с нетерпением ждем новых возможностей. Наш приоритет - создать акционерную стоимость и со временем обеспечить устойчивый и прибыльный рост бизнеса", - приводятся слова Мащенкова в пресс-релизе о его назначении на должность.

В июне 2023 года сообщалось, что группа Qiwi, владеющая одноименным платежным сервисом, полностью консолидировала российские активы под местное юридическое лицо, завершая тем самым первый этап плана реструктуризации. Отмечалось, что российские и международные активы планировалось разделить к сентябрю 2023 года.

Qiwi 19 января раскрыла детали предстоящего разделения и завершения реструктуризации - российский бизнес продадут главному исполнительному директору Андрею Протопопову за 23,75 млрд рублей, а международный возглавит CFO Алексей Мащенков. Расчеты по сделке предполагают рассрочку, оплата произойдет в течение последующих четырех лет.

Россия  финансы  бизнес
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