QIWI полностью ушла из России

"Мы завершили очень сложную сделку по продаже российских активов и теперь с нетерпением ждем новых возможностей. Наш приоритет - создать акционерную стоимость и со временем обеспечить устойчивый и прибыльный рост бизнеса", - приводятся слова Мащенкова в пресс-релизе о его назначении на должность.

В июне 2023 года сообщалось, что группа Qiwi, владеющая одноименным платежным сервисом, полностью консолидировала российские активы под местное юридическое лицо, завершая тем самым первый этап плана реструктуризации. Отмечалось, что российские и международные активы планировалось разделить к сентябрю 2023 года.

Qiwi 19 января раскрыла детали предстоящего разделения и завершения реструктуризации - российский бизнес продадут главному исполнительному директору Андрею Протопопову за 23,75 млрд рублей, а международный возглавит CFO Алексей Мащенков. Расчеты по сделке предполагают рассрочку, оплата произойдет в течение последующих четырех лет.