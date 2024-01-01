Пожарные в Кимрах спасли из горящего дома котенка

воскресенье, 14 января 2024 | 17:38 331 ПСЧ-11
Пожар начался 14 января в 11:57 в жилом доме на 2-м Транспортном переулке в Кимрах.

На место происшествия прибыли сотрудники ПСЧ-11. В 13:06 было ликвидировано открытое горение.

Пожар полностью уничтожил дом и повредил внутреннюю отделку кровли соседнего дома. Предположительной причиной возгорания названо нарушение правил пожарной безопасности при использовании печного оборудования.

В результате происшествия никто не пострадал, сотрудники ведомства спасли из пожара котенка.

Котенок уже отошел от стресса и сейчас ищет новый дом.

Тэги:
Кимры  пожар  МЧС  звери
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