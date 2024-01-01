Пожарные в Кимрах спасли из горящего дома котенка

Пожар начался 14 января в 11:57 в жилом доме на 2-м Транспортном переулке в Кимрах.
На место происшествия прибыли сотрудники ПСЧ-11. В 13:06 было ликвидировано открытое горение.
Пожар полностью уничтожил дом и повредил внутреннюю отделку кровли соседнего дома. Предположительной причиной возгорания названо нарушение правил пожарной безопасности при использовании печного оборудования.
В результате происшествия никто не пострадал, сотрудники ведомства спасли из пожара котенка.
Котенок уже отошел от стресса и сейчас ищет новый дом.