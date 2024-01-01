Пожарные в Кимрах спасли из горящего дома котенка

В Кимрах в новогоднюю ночь около 2:00 в квартире дома №14 на печально известной своими ЧП улице Коммунистической случилось возгорание.

В Кимрах в новогоднюю ночь около 2:00 в квартире дома №14 на печально известной своими ЧП улице Коммунистической случилось возгорание.

31.12.2023 | 21:13

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