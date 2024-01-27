Открылся первый Информационный центр Объединенного института в Южном полушарии

Документ подписали директор ОИЯИ Григорий Трубников и директор iThemba LABS Маконделеле Виктор Тшивхасе.

Новый информационный центр в iThemba LABS призван стать локальным представителем Объединенного института и проводником информирования широкой общественности страны о результатах международных исследований, достигнутых в ОИЯИ, в том числе с участием южноафриканских ученых.

Также Инфоцентр ОИЯИ ставит перед собой задачи в области профориентации и привлечения молодежи в науку. На базе ИЦ в iThemba LABS планируется проводить научные и образовательные мероприятия, такие как виртуальные туры по базовым установкам Института, лекции ученых из Дубны, онлайн-лабораторные работы и практикумы.

Южно-Африканская Республика – давний партнер и ассоциированный член Объединенного института ядерных исследований. История этого плодотворного сотрудничества насчитывает без малого 20 лет. Инфоцентр ОИЯИ в iThemba LABS способен стать точкой притяжения для создания новых партнерских связей на Африканском континенте, а также выстраивания взаимовыгодного научно-образовательного сотрудничества между партнерами Объединенного института.