NASA представило "тихий" сверхзвуковой самолет

суббота, 13 января 2024 | 16:10 443 NASA
Х-59, преодолевая звуковой барьер, издает не громкие звуковые удары - как это делали все созданные ранее такие самолеты, - а гораздо более тихие хлопки, заявили в агентстве. Потенциально это может возродить пассажирскую сверхзвуковую авиацию, история которой прервалась в 2003 году, когда совершил последний рейс европейский сверхзвуковой лайнер "Конкорд".

Самолет Х-59 был представлен на площадке, принадлежащей оборонной компании Lockheed Martin в американском штате Калифорния. Длина его фюзеляжа составляет около 30 м, размах крыльев - 10 метров. На разработку NASA выделило Lockheed Martin около 250 млн долларов (примерно 230 млн евро).

Первые летные испытания нового самолета запланированы в этом году в небе США. До сих пор все гражданские сверхзвуковые полеты над страной были запрещены Федеральным управлением гражданской авиации - как раз из-за громкого шума.

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