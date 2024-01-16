NASA представило "тихий" сверхзвуковой самолет

Х-59, преодолевая звуковой барьер, издает не громкие звуковые удары - как это делали все созданные ранее такие самолеты, - а гораздо более тихие хлопки, заявили в агентстве. Потенциально это может возродить пассажирскую сверхзвуковую авиацию, история которой прервалась в 2003 году, когда совершил последний рейс европейский сверхзвуковой лайнер "Конкорд".
Самолет Х-59 был представлен на площадке, принадлежащей оборонной компании Lockheed Martin в американском штате Калифорния. Длина его фюзеляжа составляет около 30 м, размах крыльев - 10 метров. На разработку NASA выделило Lockheed Martin около 250 млн долларов (примерно 230 млн евро).