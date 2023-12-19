На заводе "Кронштадт-ДМЗ" в Дубне улучшили медицинское обслуживание сотрудников

На предприятии работает выездная медицинская бригада ФБУЗ Медико-санитарная часть №9 ФМБА России. Прием пять дней в неделю проводит фельдшер Центра профессиональной патологии.

При недомогании работники могут получить консультацию квалифицированного специалиста, измерить давление или температуру, оформить вызов скорой помощи и направление в лечебное учреждение, получить первую медицинскую помощь и необходимые лекарственные препараты. Это делает работу на заводе комфортнее и безопаснее.