На заводе "Кронштадт-ДМЗ" в Дубне улучшили медицинское обслуживание сотрудников

суббота, 13 января 2024 | 14:07 544 Кронштадт
С января 2024 года на заводе по производству БПЛА "Кронштадт-ДМЗ" в Дубне все сотрудники могут получить квалифицированную медицинскую помощь прямо на рабочем месте.

На предприятии работает выездная медицинская бригада ФБУЗ Медико-санитарная часть №9 ФМБА России. Прием пять дней в неделю проводит фельдшер Центра профессиональной патологии.

При недомогании работники могут получить консультацию квалифицированного специалиста, измерить давление или температуру, оформить вызов скорой помощи и направление в лечебное учреждение, получить первую медицинскую помощь и необходимые лекарственные препараты. Это делает работу на заводе комфортнее и безопаснее.

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ОЭЗ Дубна  медицина
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