На озере в Талдоме прошли масштабные учения спасателей

26 января работники ПСЧ-272 и ПСП ПСЧ-215 ГКУ МО "Мособлпожспас" совместно с работниками отдела ГО и ЧС администрации, федеральной противопожарной службы, Северного отделения Центра ГИМС ГУ МЧС России и медицинской помощи приняли участие в тренировке по отработке вопросов обеспечения безопасности на озере в Талдоме.
В ходе тренировки было отработано совершенствование навыков взаимодействия между подразделениями различных ведомств и проверка их готовности для обеспечения безопасности на водных объектах в 2024 году.
По замыслу тренировки, на озере в Парке культуры и отдыха «Победа» города Талдома человек провалился под лед. В первой части мероприятия была произведена отработка взаимодействия оперативных служб по спасению утопающего и оказанию ему медицинской помощи. Во второй части была проведена профилактическая работа с разъяснением посетителям парка мер безопасности при выходе на лед и способов спасения, если случилась беда.