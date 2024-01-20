На озере в Талдоме прошли масштабные учения спасателей

пятница, 26 января 2024 | 17:08 262 Мособлпожспас
26 января работники ПСЧ-272 и ПСП ПСЧ-215 ГКУ МО "Мособлпожспас" совместно с работниками отдела ГО и ЧС администрации, федеральной противопожарной службы, Северного отделения Центра ГИМС ГУ МЧС России и медицинской помощи приняли участие в тренировке по отработке вопросов обеспечения безопасности на озере в Талдоме.

В ходе тренировки было отработано совершенствование навыков взаимодействия между подразделениями различных ведомств и проверка их готовности для обеспечения безопасности на водных объектах в 2024 году.

По замыслу тренировки, на озере в Парке культуры и отдыха «Победа» города Талдома человек провалился под лед. В первой части мероприятия была произведена отработка взаимодействия оперативных служб по спасению утопающего и оказанию ему медицинской помощи. Во второй части была проведена профилактическая работа с разъяснением посетителям парка мер безопасности при выходе на лед и способов спасения, если случилась беда.

Тренировка прошла организованно, все учебные цели и задачи выполнены в полном объеме.

Талдом  Мособлпожспас  учения
Читать в
Оставить отзыв в
 
20.01.2024 | 19:01    334
Работники ГКУ МО "Мособлпожспас" приняли участие в спасении горнолыжников в Яхроме
Вечером 19 января спасатели ПСЧ-270 ГКУ МО "Мособлпожспас" приняли участие в спасении трех взрослых и одного ребенка, которые застряли на 9-метровой высоте из-за сломавшегося подъемника на горнолыжном курорте «Степаново» в Яхроме.
23.01.2024 | 20:40    509
Дубненские спасатели дважды выезжали на помощь сотрудникам "скорой"
В понедельник, 22 января, работники дубненского поисково-спасательного поста 215-й пожарно-спасательной части ГКУ МО "Мособлпожспас" дважды выезжали на помощь сотрудникам "скорой".
Изображение носит ознакомительный характер
15.01.2024 | 19:05    522
Талдомский округ посещают зубры из Тверской области
В Талдомском округе на границе с Тверской областью зубры стали фиксироваться с 1999 года, после этого животные и следы их прибывания отмечались в регионе практически каждый год.