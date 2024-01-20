На озере в Талдоме прошли масштабные учения спасателей

По замыслу тренировки, на озере в Парке культуры и отдыха «Победа» города Талдома человек провалился под лед. В первой части мероприятия была произведена отработка взаимодействия оперативных служб по спасению утопающего и оказанию ему медицинской помощи. Во второй части была проведена профилактическая работа с разъяснением посетителям парка мер безопасности при выходе на лед и способов спасения, если случилась беда.