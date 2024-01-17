На донорской акции 29 января дубненцы пополнили банк крови на 45 литров

Акция в очередной раз собрала десятки желающих. Стать донорами смогли 100 человек, благодаря чему банк крови пополнился на 45 литров. Каждый донор получил денежную компенсацию и освобождение от работы на один рабочий день.

«Новая акция вновь показала, как много отзывчивых и чутких среди жителей нашего города, готовых делать добрые дела во спасение других людей. Благодарим каждого за активное участие, кто нашел время и пришел сдать кровь, несмотря на свою занятость и повседневные дела. Своим примером вы показали, как важно уметь безвозмездно помогать», — поделился главный врач Игорь Давронов.