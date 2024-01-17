На донорской акции 29 января дубненцы пополнили банк крови на 45 литров

понедельник, 29 января 2024 | 17:57 461 Дубненская больница
Подмосковный центр крови и Дубненская больница 29 января провели второй в этом месяце выездной День донора.

Акция в очередной раз собрала десятки желающих. Стать донорами смогли 100 человек, благодаря чему банк крови пополнился на 45 литров. Каждый донор получил денежную компенсацию и освобождение от работы на один рабочий день.

«Новая акция вновь показала, как много отзывчивых и чутких среди жителей нашего города, готовых делать добрые дела во спасение других людей. Благодарим каждого за активное участие, кто нашел время и пришел сдать кровь, несмотря на свою занятость и повседневные дела. Своим примером вы показали, как важно уметь безвозмездно помогать», — поделился главный врач Игорь Давронов.

Дубна  донорство
Читать в
Оставить отзыв в
 
17.01.2024 | 18:41    490
Дубна вошла в пятерку лидеров по заготовлению донорской крови в Подмосковье
Около восьмидесяти тонн донорской крови и ее компонентов удалось заготовить в Московской области в 2023 году.
22.01.2024 | 17:23    529
В Дубне прошла акция «Здоровый город»
Новая акция «Здоровый город» Медико-санитарной части № 9 ФМБА России прошла в Левобережье Дубны в ДК "Октябрь".
15.01.2024 | 16:38    519
Шесть мозаик Нади Леже в Дубне помещены на реставрацию
К работам уже приступил известный дубненский художник-мозаичист Михаил Поляков.