На донорской акции 29 января дубненцы пополнили банк крови на 45 литров

Подмосковный центр крови и Дубненская больница 29 января провели второй в этом месяце выездной День донора.
Акция в очередной раз собрала десятки желающих. Стать донорами смогли 100 человек, благодаря чему банк крови пополнился на 45 литров. Каждый донор получил денежную компенсацию и освобождение от работы на один рабочий день.
«Новая акция вновь показала, как много отзывчивых и чутких среди жителей нашего города, готовых делать добрые дела во спасение других людей. Благодарим каждого за активное участие, кто нашел время и пришел сдать кровь, несмотря на свою занятость и повседневные дела. Своим примером вы показали, как важно уметь безвозмездно помогать», — поделился главный врач Игорь Давронов.