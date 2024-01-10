Мраморный клоп и персиковая плодожорка не пройдут!

Специалисты управления Россельхознадзора по Тверской и Ярославской областям проводят мониторингов гипермаркетов. 24 января они проверили гипермаркеты «Лента» и «Магнит Экстра» в Твери.

Проверка проводится посредством визуального осмотра и отбора проб подкарантинной продукции: лимоны, киви, мандарины, апельсины, гранаты и так далее. Также применяются клеевые и феромонные ловушки на персиковую плодожорку и коричнево-мраморного клопа. Ставят их в торговых и складских помещениях.

«Отобранные пробы подкарантинной продукции направлены в Тверской филиал ФГБУ «ВНИИЗЖ» для определения присутствия или отсутствия карантинных вредных организмов. Феромонные ловушки через 2 недели будут сняты специалистами Управления и также отправлены на исследования», – уточнили в ведомстве.

Мониторинг подкарантинной продукции проводится на постоянной основе.

Коричнево-мраморный клоп – это новый опасный карантинный вредитель, который угрожает овощным, садовым, зерновым и декоративным культурам. Он обнаружен в южной части Краснодарского края и существует угроза его массового распространения на всей территории России. Клоп активно размножается весной и поедает побеги молодых растений садовых культур — яблони, груши, винограда, томатов, фасоли, огурцов, кукурузы и даже цветов.