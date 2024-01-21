Компания Neuralink впервые вживила в мозг человека имплантат, позволяющий с помощью мысли управлять компьютером

вторник, 30 января 2024 | 16:09 359 Илон Маск
Об этом сообщил основатель компании Илон Маск.

«Вчера [28 января] первый человек получил имплант от Neuralink и хорошо восстанавливается. Первоначальные результаты показывают многообещающее обнаружение нейронных спайков», — написал Маск в X.

Бизнесмен добавил, что первый продукт Neuralink получил название Telepathy («Телепатия»). По его словам, Telepathy позволяет, «просто подумав», управлять телефоном или компьютером, а через них «практически любым устройством».

«Первыми пользователями станут те, кто потерял возможность пользоваться своими конечностями. Представьте, если бы Стивен Хокинг мог общаться быстрее, чем скоростная машинистка или аукционист. Это и есть цель», — заявил Маск.

В исследовании Neuralink используется робот, который хирургическим путем помещает имплантат интерфейса «мозг-компьютер» в область мозга, контролирующую движения, пишет Reuters. В Neuralink отмечали, что стремятся к тому, чтобы люди силой мысли могли управлять компьютерным курсором или клавиатурой.

Илон Маск создал проект Neuralink в 2016 году. Прототип чипа, соединяющего мозг с компьютером, компания представила в 2019 году. Спустя два года компания показала обезьяну, которой вживили беспроводной имплантат, благодаря которому она силой мысли смогла играть в видеоигру.  Власти США в мае 2023 года выдали Neuralink разрешение проводить испытания на людях.

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