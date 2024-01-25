Какие телепрограммы предпочитают собаки?

Кроме того, большинство любимцев порадуют программы с участием других животных, а также футбол, мультфильмы и что-нибудь про автомобили.

Команда экспертов опросила более 1200 владельцев собак по всему миру. Результаты показали, что 86% владельцев собак заявили об интересе питомцев к просмотру ТВ. Большинство собак (72%) смотрели в экраны не реже одного раза в день, при этом средняя продолжительность сеанса не превышала 20 минут.