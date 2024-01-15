Как обычно, во всем виноваты коты

четверг, 25 января 2024 | 09:13 504 Bild
Коты и кошки, присылаемые в расположение войск Вооруженных сил Украины (ВСУ) для борьбы с грызунами, не оправдывают надежд из-за огромного количества мышей и крыс в окопах и блиндажах.

В конце прошлого года стало известно, что Украина отправила на фронт котов: https://t.me/BILD_Russian/13364 для борьбы с мышами, крысами и змеями.

Нашествие грызунов на окопы обеих противоборствующих сторон продолжается. Тысячи мышей и крыс наводнили траншеи настолько, что с ними не справляются ни коты, ни мышеловки, ни яды. Осенью на юге Запорожской области в одной землянке с четырьмя солдатами поселились около 1000 мышей.

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