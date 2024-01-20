Кабинет флюорографии открылся в первой поликлинике Дубненской больницы

среда, 24 января 2024 | 20:45 489 Дубненская больница
24 января в первой поликлинике Дубненской больницы открыли обновленный кабинет флюорографии, где взамен устаревшего аналогового установлен новый цифровой флюорограф.

Аппарат уже введен в работу, его ежедневная пропускная способность до 52 пациентов в смену. Цифровой флюорограф имеет низкую лучевую нагрузку, позволяет делать снимки высокого качества, доступные врачу сразу для просмотра, описания и заключения.

Оборудование поставлено благодаря программе модернизации первичного звена, нацпроекту «Здравоохранение» и по поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева.

«Шаг за шагом мы оснащаем и развиваем диагностическую службу на амбулаторном этапе. В условиях поликлиники имеется возможность сделать бесплатно МРТ, рентген, флюорографию, маммографию и другие инструментально-лабораторные исследования. Благодаря оснащению правобережной поликлиники современным флюорографом диагностика для жителей стала еще ближе и доступнее», - поделился главный врач Игорь Давронов.

Дубна  медицина  оборудование
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