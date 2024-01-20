Главный врач Дубненской больницы награжден Благодарностью от Губернатора Подмосковья

пятница, 26 января 2024 | 16:17 271 Дубненская больница
25 января в Доме Правительства состоялся I Международный форум «Мы рядом».

Данный форум объединил представителей здравоохранения России, руководителей медицинских и профсоюзных организаций, врачей разных специальностей, в том числе из других регионов и стран.

В рамках форума Первый заместитель Председателя Правительства Московской области Светлана Стригункова наградила главного врача Дубненской больницы Игоря Давронова Благодарностью Губернатора региона Андрея Воробьева за добросовестный труд, высокий профессионализм и значительный вклад в развитие здравоохранения Московской области. К поздравлению присоединились и коллеги Дубненской и Талдомской больниц, посетившие мероприятие.

«Для меня этот знак признания - заслуга всего коллектива больницы. Хочу поблагодарить каждого, кто своим трудом ежедневно вносит личный вклад в непрерывную работу учреждения, поддерживает новые начинания и преобразования. Благодаря этому мы оказываем медицинскую помощь людям в любое время и на высоком уровне», - поделился главный врач Игорь Давронов.

В рамках форума состоялось подписание международных соглашений, включая договоры о сотрудничестве между Московской областной организацией Профсоюза работников здравоохранения РФ и их коллегами из республики Беларусь и Узбекистана, а также подписание отраслевого соглашения между Московской областной организацией профсоюза работников здравоохранения РФ и Минздравом Московской области.

Дубна  медицина  награждение  Подмосковье
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