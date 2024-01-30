Финал Всероссийского конкурса «Концерт для фортепиано с оркестром» в Дубне

Конкурс уникальный, выступать с концертом с симфоническим оркестром - получить бесценный опыт игры с профессиональными музыкантами. В России подобного рода мероприятий практически нет. Но Дубна с её уникальным культурным кодом предоставляет юным исполнителям такую возможность. Поэтому из года в год Всероссийский конкурс «Концерт для фортепиано с оркестром» пользуется невероятным успехом среди учащихся и педагогов нашей страны.

Гран-При и самые громкие аплодисменты получил юный музыкант Цзыюй Шао.