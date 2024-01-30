Финал Всероссийского конкурса «Концерт для фортепиано с оркестром» в Дубне

среда, 31 января 2024 | 14:24 324 Администрация Дубны
Мероприятие проводит Детская музыкальная школа совместно с Дубненским симфоническим оркестром при поддержке Министерства культуры и туризма Московской области и Администрации Дубны.

На сцене - 12 участников, ученики лучших музыкальных школ страны из Новосибирска, Ярославля, Казани, Уфы, Москвы и других городов, одаренные дети, каждый из них уже победитель, за плечами - отборочный этап конкурса. В финале - сольное выступление с Дубненским симфоническим оркестром под руководством дирижёра Сергея Поспелова.

Конкурс уникальный, выступать с концертом с симфоническим оркестром - получить бесценный опыт игры с профессиональными музыкантами. В России подобного рода мероприятий практически нет. Но Дубна с её уникальным культурным кодом предоставляет юным исполнителям такую возможность. Поэтому из года в год Всероссийский конкурс «Концерт для фортепиано с оркестром» пользуется невероятным успехом среди учащихся и педагогов нашей страны.

Гран-При и самые громкие аплодисменты получил юный музыкант Цзыюй Шао.

Дубна  конкурс  музыка  дети  Дубненский симфонический оркестр
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