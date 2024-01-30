Финал Всероссийского конкурса «Концерт для фортепиано с оркестром» в Дубне

На сцене - 12 участников, ученики лучших музыкальных школ страны из Новосибирска, Ярославля, Казани, Уфы, Москвы и других городов, одаренные дети, каждый из них уже победитель, за плечами - отборочный этап конкурса. В финале - сольное выступление с Дубненским симфоническим оркестром под руководством дирижёра Сергея Поспелова.
Конкурс уникальный, выступать с концертом с симфоническим оркестром - получить бесценный опыт игры с профессиональными музыкантами. В России подобного рода мероприятий практически нет. Но Дубна с её уникальным культурным кодом предоставляет юным исполнителям такую возможность. Поэтому из года в год Всероссийский конкурс «Концерт для фортепиано с оркестром» пользуется невероятным успехом среди учащихся и педагогов нашей страны.
Гран-При и самые громкие аплодисменты получил юный музыкант Цзыюй Шао.