Двое кимряков осуждены за незаконную рубку леса

Они осуждены по ч. 3 ст. 260 УК РФ (незаконная рубка лесных насаждений, в особо крупном размере, группой лиц по предварительному сговору).

Установлено, что в ноябре 2022 года двое мужчин осуществили незаконную рубку леса в количестве 47 насаждений породы ель и береза, причинив региональному Министерству лесного хозяйства ущерб на сумму около 1,2 млн рублей.

Суд приговорил виновных к наказанию в виде 3 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года каждому. Приговор не вступил в законную силу.