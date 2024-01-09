Двое кимряков осуждены за незаконную рубку леса

четверг, 25 января 2024 | 20:59 328 Кимрская прокуратура
Кимрской межрайонной прокуратурой поддержано государственное обвинение по уголовному делу в отношении двоих местных жителей.

Они осуждены по ч. 3 ст. 260 УК РФ (незаконная рубка лесных насаждений, в особо крупном размере, группой лиц по предварительному сговору).

Установлено, что в ноябре 2022 года двое мужчин осуществили незаконную рубку леса в количестве 47 насаждений породы ель и береза, причинив региональному Министерству лесного хозяйства ущерб на сумму около 1,2 млн рублей.

Суд приговорил виновных к наказанию в виде 3 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года каждому. Приговор не вступил в законную силу.

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