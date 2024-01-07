Два человека попали под поезд на станции Дегунино Савёловского направления

воскресенье, 14 января 2024 | 19:32 347 Западное межрегиональное следственное управление на транспорте
Вечером 13 января поступило сообщение о том, что электропоездом сообщением "Можайск-Дмитров" на 9 км у платформы "Дегунино" смертельно травмированы двое мужчин.

Личность погибших устанавливается. Предварительно, травмирование произошло вне зоны пешеходного перехода.

Следователем проводится осмотр места происшествия, организован комплекс проверочных мероприятий, направленный на установление всех обстоятельств произошедшего.

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Подмосковье  РЖД  происшествия
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