Дубненские спортсмены завоевал "золото" на Первенстве Московской области по легкой атлетике

Более 600 спортсменов из Дубны, Щелково, Коломны, Люберец, Луховиц, Подольска, Каширского и других муниципалитетов приняли участие в первенстве Московской области по легкой атлетике среди юношей и девушек 2007-2008 годов рождения. Соревнования прошли 6-7 января в универсальном спортивном комплексе «Подмосковье» в Щёлково.

Артём Чернобылов победил в тройном прыжке, а также показал 2-й результат среди юношей до 16 лет в беге на 400 м. Тем самым он получил возможность защищать честь сборной Московской области на Первенстве ЦФО. Кроме этого, Артём был награждён как лучший спортсмен Московской области по итогам сезона 2023 года и получил экипировочный набор сборной Московской области.