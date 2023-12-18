Дубненские спортсмены завоевал "золото" на Первенстве Московской области по легкой атлетике

понедельник, 08 января 2024 | 22:48 350 СШ "Дубна"
Воспитанники спортивной школы «Дубна» Артём Чернобылов и Юрий Бычков одержали победу на Первенстве Московской области по легкой атлетике среди старших юношей (до 18 лет).

Более 600 спортсменов из Дубны, Щелково, Коломны, Люберец, Луховиц, Подольска, Каширского и других муниципалитетов приняли участие в первенстве Московской области по легкой атлетике среди юношей и девушек 2007-2008 годов рождения. Соревнования прошли 6-7 января в универсальном спортивном комплексе «Подмосковье» в Щёлково.

Артём Чернобылов победил в тройном прыжке, а также показал 2-й результат среди юношей до 16 лет в беге на 400 м. Тем самым он получил возможность защищать честь сборной Московской области на Первенстве ЦФО. Кроме этого, Артём был награждён как лучший спортсмен Московской области по итогам сезона 2023 года и получил экипировочный набор сборной Московской области.

Воспитанник спортивной школы «Дубна» Юрий Бычков показал лучший результат среди юношей до 16 лет в беге на дистанции 1500 м.

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Дубна  спорт  соревнования  соотечественники
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