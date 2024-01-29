Дубненские спасатели вывезли со льда рыбака с сердечным приступом

За помощью к спасателям по номеру 112 обратился товарищ рыболова, находившийся с ним рядом на Иваньковском водохранилище недалеко от Дубны. Мужчина сообщил, что его единомышленник пожаловался на сильную головную боль и головокружение, а при попытке встать с рыболовного ящика ощутил потерю ориентации в пространстве.