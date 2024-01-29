Дубненские спасатели вывезли со льда рыбака с сердечным приступом

29 января спасатели дубненской 215-й пожарно-спасательной части ГКУ МО "Мособлпожспас" вывезли со льда мужчину, у которого резко ухудшилось самочувствие во время зимней рыбалки.
За помощью к спасателям по номеру 112 обратился товарищ рыболова, находившийся с ним рядом на Иваньковском водохранилище недалеко от Дубны. Мужчина сообщил, что его единомышленник пожаловался на сильную головную боль и головокружение, а при попытке встать с рыболовного ящика ощутил потерю ориентации в пространстве.
По сигналу тревоги работники дежурной смены оперативно выдвинулись к месту происшествия, где их встретил товарищ рыбака. Пострадавший был в сознании, но не в состоянии самостоятельно передвигаться. Спасатели осмотрели мужчину и с подозрением на гипертонический криз эвакуировали его на берег, где передали бригаде скорой медицинской помощи.