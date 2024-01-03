Дубненские спасатели провели профилактический рейд по Иваньковскому водохранилищу

суббота, 06 января 2024 | 16:35 465 Мособлпожспас
Работники поисково-спасательного поста 215-й пожарно-спасательной части ГКУ МО "Мособлпожспас" совместно с сотрудниками Северного отделения Центра ГИМС ГУ МЧС России по МО провели профилактический рейд на акватории Иваньковского водохранилища.

Спасатели провели осмотр и замеры толщины льда и напомнили рыбакам и любителям активного отдыха о безопасности при нахождении на водоемах при сильных морозах.

Многие граждане для комфортного отдыха берут палатки, которые обогревают разными средствами. Не стоит забывать, что теплое закрытое пространство таит в себе опасность! Для того чтобы не допустить беды, нужно следовать нескольким правилам безопасности:

  • не пытайтесь добиться идеальной герметичности пространства, свежий воздух все равно должен поступать внутрь помещения;
  • желательно периодически открывать двери или окна для притока свежего воздуха;
  • не оставляйте горелки без присмотра на длительный срок;
  • если у вас возникли подозрения насчет безопасности в соседней палатке, лучше загляните в нее. Возможно, именно вы спасете чью-то жизнь!

Телефон единой службы экстренных вызовов #112

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