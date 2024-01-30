Дубненские спасатели нашли и доставили на берег несчастливого рыбака с Иваньковского водохранилища

Собравшись порыбачить, 60-летний мужчина уехал на мотобуксировщике далеко от берега. Однако, техника неожиданно дала сбой, и рыбак оказался один на один с проблемой.
Пешком выбраться с водохранилища не представлялось возможным - до берега было почти два километра, а поверхность водоема представляла собой один непроходимый сугроб, под которым не было видно ни полыней, ни трещин, ни лунок.
Попытки отремонтировать буксировщик потерпели неудачу, стало очевидным, что без помощи спасателей ему не обойтись. Однако, связи в этом месте не было, и пришлось мужчине просить других рыболовов, проезжавших мимо, вызвать спасателей, как только будет доступна любая сеть.
Выяснив у очевидцев примерное местонахождение рыбака, работники дежурной смены на судне на воздушной подушке отправились на поиск и вскоре обнаружили рыбака. Погрузив на борт его рыбацкие принадлежности и предательский мотобуксировщик, спасатели доставили мужчину на берег, к его автомобилю.
В медицинской помощи рыбак не нуждался.