Дубненские спасатели нашли и доставили на берег несчастливого рыбака с Иваньковского водохранилища

Собравшись порыбачить, 60-летний мужчина уехал на мотобуксировщике далеко от берега. Однако, техника неожиданно дала сбой, и рыбак оказался один на один с проблемой.

Пешком выбраться с водохранилища не представлялось возможным - до берега было почти два километра, а поверхность водоема представляла собой один непроходимый сугроб, под которым не было видно ни полыней, ни трещин, ни лунок.

Попытки отремонтировать буксировщик потерпели неудачу, стало очевидным, что без помощи спасателей ему не обойтись. Однако, связи в этом месте не было, и пришлось мужчине просить других рыболовов, проезжавших мимо, вызвать спасателей, как только будет доступна любая сеть.