Для учащихся Дубны прошла экскурсия на предприятиях ОЭЗ "Дубна"

пятница, 26 января 2024 | 15:28 267 Фонд "ОЭЗ Дубна"
В рамках проекта "Моя будущая профессия", проводимого при поддержке Фонда президентских грантов, прошла экскурсия по территории ОЭЗ "Дубна" с посещением предприятия ООО "Энкор".

Экскурсия позволила учащимся города Дубны узнать, какие компании находятся в ОЭЗ "Дубна" и чем они занимаются. Ребят познакомили с миром производства, технологическими процессами и спецификой работы на предприятии ООО "Энкор".

Научно - производственный комплекс «Энкор» - ведущий разработчик и производитель высокотехнологичного электротехнического оборудования переменного и постоянного тока напряжением до 220 кВ в модульном комплектно-блочном исполнении и устройств, применяемых при сооружении, реконструкции и модернизации объектов железнодорожной инфраструктуры, метрополитенов России, а также систем городского электрифицированного транспорта и электросетевого комплекса России.

Экскурсия по ОЭЗ "Дубна" открыла новые горизонты для учащихся и помогла понять востребованные на сегодняшний день профессии. Подобные практические мероприятия важны для формирования профессиональной ориентации и помогают ребятам сделать правильный и взвешенный выбор своего будущего пути.

ОЭЗ Дубна  экскурсия
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