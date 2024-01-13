Для учащихся Дубны прошла экскурсия на предприятиях ОЭЗ "Дубна"

Экскурсия позволила учащимся города Дубны узнать, какие компании находятся в ОЭЗ "Дубна" и чем они занимаются. Ребят познакомили с миром производства, технологическими процессами и спецификой работы на предприятии ООО "Энкор".

Научно - производственный комплекс «Энкор» - ведущий разработчик и производитель высокотехнологичного электротехнического оборудования переменного и постоянного тока напряжением до 220 кВ в модульном комплектно-блочном исполнении и устройств, применяемых при сооружении, реконструкции и модернизации объектов железнодорожной инфраструктуры, метрополитенов России, а также систем городского электрифицированного транспорта и электросетевого комплекса России.

Экскурсия по ОЭЗ "Дубна" открыла новые горизонты для учащихся и помогла понять востребованные на сегодняшний день профессии. Подобные практические мероприятия важны для формирования профессиональной ориентации и помогают ребятам сделать правильный и взвешенный выбор своего будущего пути.