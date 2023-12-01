Жителя города Кимры обвинили в сбыте наркотиков в Дубне

пятница, 01 декабря 2023 | 19:49 270 Прокуратура Дубны
Прокуратура Дубны утвердила обвинительное заключение в отношении 30 летнего жителя г. Кимры.

Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ, а именно в покушении на сбыт наркотика "мефедрон" в крупном размере.

По версии следствия, в августе 2023 года обвиняемый через один из ресурсов в сети Интернет согласился сбывать наркотические средства за денежное вознаграждение. Неустановленным лицом ему были направлены координаты с местонахождением мефедрона массой порядка 500 г - задача обвиняемого состояла в расфасовке наркотического средства на более мелкие партии для последующего его сбыта. Однако, он был задержан сотрудниками полиции после получения вышеуказанной партии мефедрона.

Уголовное дело направлено в Дубненский городской суд для рассмотрения по существу.

Тэги:
Дубна  наркотики  суд  Кимры
Читать в
Оставить отзыв в
 
Изображение носит ознакомительный характер
01.12.2023 | 19:29    252
Жителя Дубны обвинили в хранении и распространении наркотиков
Дубненским городским судом рассмотрено уголовное дело в отношении жителя Дубны, хранившего и распространявшего наркотические средства.
24.11.2023 | 23:17    555
Семейная пара из Кимр занималась распространением наркотиков
В ходе реализации оперативных материалов в рамках антинаркотического месячника сотрудники наркоконтроля регионального УМВД на одной из улиц Калязина задержали двоих подозреваемых в попытке сбыта наркотика.
27.11.2023 | 17:49    535
В Дубненский суд поступило уголовное дело о поножовщине в "Сквере ветеранов"
Прокуратура города Дубны утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жителя Подмосковья.