Жителя города Кимры обвинили в сбыте наркотиков в Дубне

Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ, а именно в покушении на сбыт наркотика "мефедрон" в крупном размере.

По версии следствия, в августе 2023 года обвиняемый через один из ресурсов в сети Интернет согласился сбывать наркотические средства за денежное вознаграждение. Неустановленным лицом ему были направлены координаты с местонахождением мефедрона массой порядка 500 г - задача обвиняемого состояла в расфасовке наркотического средства на более мелкие партии для последующего его сбыта. Однако, он был задержан сотрудниками полиции после получения вышеуказанной партии мефедрона.

Уголовное дело направлено в Дубненский городской суд для рассмотрения по существу.