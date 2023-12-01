Жителя Дубны обвинили в хранении и распространении наркотиков

В ходе судебного заседания установлено, что сужденным совершены преступления, предусмотренные ч. 2 ст. 228 УК РФ и ч. 3 ст. 30 п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ.

Суду были представлены доказательства, согласно которым осужденный, находясь на территории Мытищинского округа Московской области, по согласованию с неустановленным лицом получил кокаин массой около 1 кг. Кроме того, в лесополосе им был обнаружен наркотик МДМА.

Указанные наркотические средства осужденный привез в Дубну на личном автомобиле и в специально арендованном жилом помещении стал расфасовывать кокаин для последующей продажи в Интернет, а МДМА, напротив, стал хранить для личного употребления. Однако довести свои намерения по сбыту наркотиков не сумел, поскольку был задержан сотрудниками полиции в рамках оперативных мероприятий.

Осужденный вину в совершенных преступлениях признал полностью, в содеянном раскаялся, сообщил суду, что на совершение преступлений его подтолкнули тяжелые финансовые обстоятельства. В последнем слове выразил намерение и готовность участвовать в специальной военной операции.

Приговором Дубненского городского суда по совокупности преступлений, путем частичного сложения, осужденному назначено наказание в виде 7 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.