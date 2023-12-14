Жительница Кимр отдала мошенникам почти миллион рублей

суббота, 16 декабря 2023 | 21:19 481 УМВД России по Тверской области
В дежурную часть ОМВД «Кимрский» обратилась 72-летняя местная жительница. Она сообщила, что неизвестный похитил у неё крупную сумму денежных средств.

Сотрудники полиции выяснили, что потерпевшей на мобильный телефон позвонил мужчина, который представился сотрудником правоохранительных органов и сообщил, будто мошенники пытаются похитить с её счёта все накопления.

Лжеполицейский убедил женщину в том, что необходимо срочно перевести все средства на «резервный банковский счёт», чтобы не дать возможности аферистам похитить деньги. Пенсионерка поверила звонившему и выполнила все инструкции, после чего произвела перевод своих сбережений в сумме 990 000 рублей на указанные ей счета. После этого злоумышленник перестал выходить на связь.

Осознав, что стала жертвой мошенников, потерпевшая обратилась с заявлением в полицию.

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Кимры  мошенничество
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