Жительница Кимр отдала мошенникам почти миллион рублей

Сотрудники полиции выяснили, что потерпевшей на мобильный телефон позвонил мужчина, который представился сотрудником правоохранительных органов и сообщил, будто мошенники пытаются похитить с её счёта все накопления.

Лжеполицейский убедил женщину в том, что необходимо срочно перевести все средства на «резервный банковский счёт», чтобы не дать возможности аферистам похитить деньги. Пенсионерка поверила звонившему и выполнила все инструкции, после чего произвела перевод своих сбережений в сумме 990 000 рублей на указанные ей счета. После этого злоумышленник перестал выходить на связь.

Осознав, что стала жертвой мошенников, потерпевшая обратилась с заявлением в полицию.