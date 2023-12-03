Юные волейболистки из Дубны завоевали "золото" на турнире "Летающий мяч"

С 30 ноября по 2 декабря в г. Шуя прошел открытый турнир по волейболу «Летающий мяч» среди девушек 2011-2012 г.р., в котором принимали участие спортсменки города Дубны, Москвы, Твери, Шуи, Кстово (Нижний Новгород), Коврова, Зеленограда.
Турнир проводился с целью подготовки команд к Всероссийским соревнованиям.
Команда девушек спортивной школы «Дубна» (тренер - Панкратова Оксана Евгеньевна) уверенно заняла первое место. С 10 по 18 декабря в г. Орле пройдут зональные соревнования среди 18 команд. В полуфинал выходят 5 команд, надеемся, что дубненским волейболисткам по силам выполнить эту задачу.