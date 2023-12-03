Юные волейболистки из Дубны завоевали "золото" на турнире "Летающий мяч"

понедельник, 04 декабря 2023 | 18:31 489 СШ "Дубна"
С 30 ноября по 2 декабря в г. Шуя прошел открытый турнир по волейболу «Летающий мяч» среди девушек 2011-2012 г.р., в котором принимали участие спортсменки города Дубны, Москвы, Твери, Шуи, Кстово (Нижний Новгород), Коврова, Зеленограда.

Турнир проводился с целью подготовки команд к Всероссийским соревнованиям.

Команда девушек спортивной школы «Дубна» (тренер - Панкратова Оксана Евгеньевна) уверенно заняла первое место. С 10 по 18 декабря в г. Орле пройдут зональные соревнования среди 18 команд. В полуфинал выходят 5 команд, надеемся, что дубненским волейболисткам по силам выполнить эту задачу.

Также Попкова Елизавета - капитан команды СШ «Дубна» - стала лучшим игроком турнира.

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Дубна  спорт  соревнования  соотечественники
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