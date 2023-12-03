Юные волейболистки из Дубны завоевали "золото" на турнире "Летающий мяч"

Воспитанники спортивной школы «Дубна», юноши 2010-2011 г.р. волейбольной секции (тренер - Антон Честухин), заняли 1 место в своей подгруппе и вышли в финал первенства Московской области по волейболу.

Воспитанники спортивной школы «Дубна», юноши 2010-2011 г.р. волейбольной секции (тренер - Антон Честухин), заняли 1 место в своей подгруппе и вышли в финал первенства Московской области по волейболу.

21.11.2023 | 14:43

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