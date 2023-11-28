Впервые в Подмосковье прошел Межотраслевой межмуниципальный бизнес-форум «Путеводитель по бизнесу Московской области»

В мероприятии очно и онлайн приняли участие порядка 100 предпринимателей Подмосковья, среди них и резиденты технико-внедренческой зоны ОЭЗ "Дубна".

Организаторами форума «Путеводитель по бизнесу Московской области» выступили Союз Торгово-промышленной палаты Московской области при поддержке правительства региона и уполномоченного по защите прав предпринимателей. Форум стал еще одной региональной площадкой, на которой проходит полезный диалог бизнеса и власти.

Для участия в секции «Инвестиции в производство» были приглашены представители технологичных производств, производственных компаний, планирующих найти инвестиции на развитие, индустриальных и технопарков, инвесторы ОЭЗ. Они имели возможность напрямую пообщаться на волнующие их темы с представителями Агентства инвестиционного развития Московской области, Фонда поддержки внешнеэкономической деятельности, а также Фонда развития промышленности региона и Университета «Дубна». Модератором секции выступил предприниматель г. Дубны Михаил Бурмистров.

На секции в Дубне состоялся заинтересованный разговор о том, как помогают малому и среднему бизнесу инвестиции, о возможностях увеличения мощностей технологичных производств за счет индустриальных и технопарков, выходе на новые экспортные рынки, а также о поддержке предпринимателей со стороны государства и банковского сектора.

В ходе выступлений, кроме уже названных тем, участники секции также обсуждали возможность получения земли под развитие производства на льготных условиях, узнали о льготной аренде объектов муниципальной собственности, о том, как для получения инвестиций использовать мастер-план и улучшить бизнес-план. На секции состоялся полезный для всех ее участников обмен опытом по развитию бизнес-площадок и промышленных производств.