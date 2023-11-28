Впервые в Подмосковье прошел Межотраслевой межмуниципальный бизнес-форум «Путеводитель по бизнесу Московской области»

пятница, 01 декабря 2023 | 16:16 283 ОЭЗ "Дубна"
Одна из его секций на тему «Инвестиции в производство» 30 ноября была организована на базе ОЭЗ "Дубна".

В мероприятии очно и онлайн приняли участие порядка 100 предпринимателей Подмосковья, среди них и резиденты технико-внедренческой зоны ОЭЗ "Дубна".

Организаторами форума «Путеводитель по бизнесу Московской области» выступили Союз Торгово-промышленной палаты Московской области при поддержке правительства региона и уполномоченного по защите прав предпринимателей. Форум стал еще одной региональной площадкой, на которой проходит полезный диалог бизнеса и власти.

Для участия в секции «Инвестиции в производство» были приглашены представители технологичных производств, производственных компаний, планирующих найти инвестиции на развитие, индустриальных и технопарков, инвесторы ОЭЗ. Они имели возможность напрямую пообщаться на волнующие их темы с представителями Агентства инвестиционного развития Московской области, Фонда поддержки внешнеэкономической деятельности, а также Фонда развития промышленности региона и Университета «Дубна». Модератором секции выступил предприниматель г. Дубны Михаил Бурмистров.

На секции в Дубне состоялся заинтересованный разговор о том, как помогают малому и среднему бизнесу инвестиции, о возможностях увеличения мощностей технологичных производств за счет индустриальных и технопарков, выходе на новые экспортные рынки, а также о поддержке предпринимателей со стороны государства и банковского сектора.

В ходе выступлений, кроме уже названных тем, участники секции также обсуждали возможность получения земли под развитие производства на льготных условиях, узнали о льготной аренде объектов муниципальной собственности, о том, как для получения инвестиций использовать мастер-план и улучшить бизнес-план. На секции состоялся полезный для всех ее участников обмен опытом по развитию бизнес-площадок и промышленных производств.

Тэги:
ОЭЗ Дубна  конференция  бизнесу
Читать в
Оставить отзыв в
 
28.11.2023 | 17:37    498
В Дубне 30 ноября в рамках форума «Путеводитель по бизнесу Московской области» пройдет секция «Инвестиции в производство»
Мероприятие состоится на территории Особой экономической зоны «Дубна».
02.12.2023 | 13:16    163
Объединенный институт ядерных исследований на III Конгрессе молодых ученых
28–30 ноября руководители и молодые ученые Объединенного института принимали участие в мероприятиях III Конгресса молодых ученых в Парке науки и искусства «Сириус» (Сочи).
23.11.2023 | 18:52    535
ОЭЗ «Дубна» представлена на крупнейшем Белорусском инвестиционном форуме
В Москве, в рамках Белорусского инвестиционного форума (БИФ), на секции «Территории с преференциальными режимами Союзного Государства» широко представлена деятельность подмосковной ОЭЗ «Дубна», как лучшей по инвестиционной привлекательности бизнес-...