Верхневолжье в 2024 году получит 250 млн рублей на оздоровление Волги

Его цель – улучшить экологическое состояние реки за счёт сокращения объёма загрязнённых сточных вод и восстановления водных объектов низовьев реки.

Деньги направляются в три региона: Тверская, Ульяновская и Нижегородская области. В этом году в опережающем порядке свыше 1 млрд рублей получит Нижегородская область. Тверской области на эти цели выделяется 250 миллионов рублей, которые будут направлены в 2024 году.

Постановление о выделении средств подписал Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин.