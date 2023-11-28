Верхневолжье в 2024 году получит 250 млн рублей на оздоровление Волги

суббота, 16 декабря 2023 | 22:26 503 Tverigrad
В рамках федерального проекта «Оздоровление Волги» в три региона страны направляется из федерального бюджета финансирование на оздоровление Волги.

Его цель – улучшить экологическое состояние реки за счёт сокращения объёма загрязнённых сточных вод и восстановления водных объектов низовьев реки.

Деньги направляются в три региона: Тверская, Ульяновская и Нижегородская области. В этом году в опережающем порядке свыше 1 млрд рублей получит Нижегородская область. Тверской области на эти цели выделяется 250 миллионов рублей, которые будут направлены в 2024 году.

Постановление о выделении средств подписал Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин.

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Волга  экология  финансы
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