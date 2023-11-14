В Талдоме задержан подозреваемый в краже денег с банковской карты

В Дежурную часть ОМВД России по Талдомскому г.о. поступило заявление от 46-летней местной жительницы о повреждении шин ее автомобиля иностранного производства, припаркованного на неохраняемой стоянке около дома в д. Ермолино.

В Дежурную часть ОМВД России по Талдомскому г.о. поступило заявление от 46-летней местной жительницы о повреждении шин ее автомобиля иностранного производства, припаркованного на неохраняемой стоянке около дома в д. Ермолино.

20.11.2023 | 21:30

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