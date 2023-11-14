В Талдоме задержан подозреваемый в краже денег с банковской карты

В Дежурную часть ОМВД России по Талдомскому г.о. поступило заявление от 58-летнего местного жителя о хищении денежных средств с его банковского счета. Сумма причиненного ущерба составила 100 тысяч рублей.
В результате оперативно-розыскных мероприятий по подозрению в совершении данного преступления установлен и задержан ранее судимый 40-летний местный житель – знакомый заявителя. Злоумышленник, находясь в гараже у потерпевшего на ул. Калинина п. Северный, при оказании помощи в работе личного кабинета приложения банка осуществил перевод денежных средств на свой счет без согласия заявителя.
По данному факту следователем Следственного отдела возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации.
Талдомским районным судом задержанному избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.