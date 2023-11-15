В Талдоме раскрыта серия краж из сетевых магазинов

понедельник, 04 декабря 2023 | 19:23 493 ГУ МВД России по Московской области
В Дежурную часть ОМВД России по Талдомскому г.о. поступило заявление от представителя одного из сетевых магазинов, расположенного в с. Квашенки, о хищении товара из торгового зала на сумму около 5 тысяч рублей.

В результате оперативно-розыскных мероприятий по подозрению в совершении данного преступления сотрудниками полиции задержан безработный 29-летний житель г. Пушкино.

Полицейскими установлена причастность подозреваемого еще к одному аналогичному преступлению, совершенному в этот же день в сетевом магазине на ул. Калинина п. Северный. Общая сумма материального ущерба составила более 8 тысяч  рублей.

В отношении задержанного дознавателем Отделения дознания ОМВД возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

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