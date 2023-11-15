В Талдоме раскрыта серия краж из сетевых магазинов

В Дежурную часть ОМВД России по Талдомскому г.о. поступило заявление от представителя одного из сетевых магазинов, расположенного в с. Квашенки, о хищении товара из торгового зала на сумму около 5 тысяч рублей.
В результате оперативно-розыскных мероприятий по подозрению в совершении данного преступления сотрудниками полиции задержан безработный 29-летний житель г. Пушкино.
Полицейскими установлена причастность подозреваемого еще к одному аналогичному преступлению, совершенному в этот же день в сетевом магазине на ул. Калинина п. Северный. Общая сумма материального ущерба составила более 8 тысяч рублей.
В отношении задержанного дознавателем Отделения дознания ОМВД возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.