В Талдоме раскрыта серия краж из сетевых магазинов

В результате оперативно-розыскных мероприятий по подозрению в совершении данного преступления сотрудниками полиции задержан безработный 29-летний житель г. Пушкино.

Полицейскими установлена причастность подозреваемого еще к одному аналогичному преступлению, совершенному в этот же день в сетевом магазине на ул. Калинина п. Северный. Общая сумма материального ущерба составила более 8 тысяч рублей.

В отношении задержанного дознавателем Отделения дознания ОМВД возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.