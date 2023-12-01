В Талдоме полицейские задержали наркокурьера из Дмитрова

суббота, 16 декабря 2023 | 21:49 458 ОМВД России по Талдомскому городскому округу
Сотрудники полиции УНК ГУ МВД России по Московской области, совместно с коллегами из ОМВД по Талдомскому округу в результате оперативно-розыскных мероприятий на перекрестке Дмитровского шоссе при повороте на Талдом выявили и остановили автомобиль, в котором пассажиром ехал ранее судимый безработный 44-летний житель Дмитрова.

При личном досмотре у подозреваемого в незаконном обороте наркотиков полицейские обнаружили и изъяли 22 бруска твердого вещества серого цвета. После проведенной экспертизы одного из брусков, по результатам химического исследования установлено, что это гашиш. Остальная часть изъятого также направлена на экспертизу.

В отношении задержанного следователем Следственного Отдела ОМВД России по Талдомскому г.о. возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 30, ст. 228.1 УК РФ (Покушение на незаконные производство, сбыт или пересылку наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов).

Талдомским районным судом подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

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Талдом  наркотики
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