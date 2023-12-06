В России переход на электронные медкарты станет обязательным с 2024 года

суббота, 02 декабря 2023 | 20:18 535 ТАСС
Переход на электронные медицинские карты в России со следующего года станет обязательным, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

"Со следующего года органам исполнительной власти мы это (переход на электронные медицинские карты - прим. ТАСС) будем предъявлять как обязательное условие, потому что в противном случае массивы данных мы просто собирать не сможем. <…> Отказ от бумаги - это финансовый, интеллектуальный инструмент, преемственность, в том числе между уровнями оказания медицинской помощи, и сопровождение пациента", - сказал он на конгрессе "Национальное здравоохранение".

Мурашко пояснил, что речь идет о переходе в электронную медицинскую карту "с формированием полей, требований к региональным медицинским информационным системам".

"В целом будущее первичной медико-санитарной помощи - это, конечно же, доступность для населения и отказ от бумаги. <…> Мы не посягаем ни на чьи полномочия, мы не посягаем ни в коем разе на врачебный почерк, извините, пожалуйста, - он уже в анекдотах зарекомендовал себя. Вопрос не в том, чтобы прочитать врачебный почерк, переведя все это в цифру. А сформировать именно ресурс данных, который позволяет нам трансформировать здравоохранение", - добавил министр.

Тэги:
Россия  медицина  онлайн сервис  #времяцифры
Читать в
Оставить отзыв в
 
06.12.2023 | 22:37    380
Полный переход на цифровые водительские права в России пока сочли невозможным
Член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Александр Башкин заявил, что полный переход водителей на цифровые права невозможен.
10.11.2023 | 17:39    686
Фармацевтическая компания из Дубны вошла в число лучших работодателей России в 2023 году
9 ноября РБК представил рейтинг работодателей, в котором приняли участие 166 компаний. По итогам оценки экспертов, из крупнейших российских компаний только три фармпроизводства продемонстрировали достойные результаты. Среди них - «ПСК Фарма».
04.12.2023 | 17:54    487
Студент Университета "Дубна" – призер олимпиады «Волга-IT’2023»
Второкурсник направления «Программная инженерия» Университета "Дубна" Антон Бабкин занял 3-е место в финальном этапе олимпиады «Волга-IT’2023».