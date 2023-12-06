В России переход на электронные медкарты станет обязательным с 2024 года

"Со следующего года органам исполнительной власти мы это (переход на электронные медицинские карты - прим. ТАСС) будем предъявлять как обязательное условие, потому что в противном случае массивы данных мы просто собирать не сможем. <…> Отказ от бумаги - это финансовый, интеллектуальный инструмент, преемственность, в том числе между уровнями оказания медицинской помощи, и сопровождение пациента", - сказал он на конгрессе "Национальное здравоохранение".

Мурашко пояснил, что речь идет о переходе в электронную медицинскую карту "с формированием полей, требований к региональным медицинским информационным системам".