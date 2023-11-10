В поликлинику №1 Дубненской больницы поставлен новый маммограф

пятница, 15 декабря 2023 | 23:10 506 ГБУЗ МО "Дубненская больница"
Министерством здравоохранения Московской области в поликлинику №1 Дубненской больницы поставлен новый цифровой маммограф. Мастера уже приступили к его сборке и подключению.

«В скором времени, при обращении в поликлинику пациенты смогут получить ещё более быструю и качественную диагностику на новом оборудовании - проведение диспансеризации займет не более 2-х часов», - сказал главный врач Игорь Давронов.

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Напомним, что в начале декабря в эту же поликлинику был поставлен новый флюорограф. Сейчас выполняются необходимые работы для введения его в эксплуатацию, для эффективной работы на оборудовании специалисты проходят обучение.

В тоже время подходит к завершению ремонт рентген-кабинета в левобережной поликлинике, где будет установлен новый рентген-аппарат.

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