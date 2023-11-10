В поликлинику №1 Дубненской больницы поставлен новый маммограф

Напомним, что в начале декабря в эту же поликлинику был поставлен новый флюорограф. Сейчас выполняются необходимые работы для введения его в эксплуатацию, для эффективной работы на оборудовании специалисты проходят обучение.

В тоже время подходит к завершению ремонт рентген-кабинета в левобережной поликлинике, где будет установлен новый рентген-аппарат.