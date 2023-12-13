В Музее Дубны появилась скульптура Макарыча из легендарного советского фильма "В бой идут одни старики"

"В бой идут одни старики" — советский чёрно-белый художественный фильм режиссёра Леонида Быкова, повествующий о буднях лётчиков-истребителей в годы Великой Отечественной войны.

Вышедший на экраны в 1974 году, фильм собрал 44,3 млн кинозрителей, став четвёртым в прокате и единственным в десятке самых кассовых фильмов того года, посвящённым тематике Великой Отечественной войны. Фильм, режиссура и актёрская работа были также отмечены наградами республиканских и международных кинофестивалей. Множество фраз героев картины разошлись на цитаты, став частью фольклора.

Героям фильма - капитану Титаренко (Леонид Быков) и механику Макарычу (Алексей Смирнов) - были установлены памятники в Киеве и Харькове соответственно.