В Музее Дубны появилась скульптура Макарыча из легендарного советского фильма "В бой идут одни старики"

суббота, 30 декабря 2023 | 19:25 514 Администрация Дубны
Дубненские скульпторы Андрей и Галина Хлопцовы сделали новогодний подарок "Музею истории крылатых ракет" в Дубне - гипсовую фигуру авиамеханика Макарыча из фильма "В бой идут одни старики".

"В бой идут одни старики" — советский чёрно-белый художественный фильм режиссёра Леонида Быкова, повествующий о буднях лётчиков-истребителей в годы Великой Отечественной войны.

Вышедший на экраны в 1974 году, фильм собрал 44,3 млн кинозрителей, став четвёртым в прокате и единственным в десятке самых кассовых фильмов того года, посвящённым тематике Великой Отечественной войны. Фильм, режиссура и актёрская работа были также отмечены наградами республиканских и международных кинофестивалей. Множество фраз героев картины разошлись на цитаты, став частью фольклора.

Героям фильма - капитану Титаренко (Леонид Быков) и механику Макарычу (Алексей Смирнов) - были установлены памятники в Киеве и Харькове соответственно.

Алексей Макарович Смирнов (28.02.1920 - 07.05.1979) — советский актёр театра и кино, заслуженный артист РСФСР (1976). Реальный участник Великой Отечественной войны. Получил широкую известность благодаря комедийным ролям в кино, наиболее известной из которых стал тунеядец Федя из фильма Леонида Гайдая «Операция „Ы“ и другие приключения Шурика» (1965).

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Дубна  музей  культура
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