В медико-санитарной части №9 ФМБА России г. Дубны подвели итоги работы за 2023 год

Открыт долгожданный сосудистый центр, создан и успешно функционирует первый в России цифровой здравпункт, оснащенный программно-аппаратным комплексом, позволяющим проводить медицинские осмотры сотрудников предприятий без участия медицинского работника, открыты новые отделения, в том числе отделение гемодиализа.

Важно отметить, в этом году в Дубне прошло значимое событие - выездная коллегия ФМБА России "Промышленная медицина - основа трудового долголетия", в рамках работы которой было принято решение тиражировать опыт создания Центра промышленной медицины и цифрового здравпункта МСЧ №9 ФМБА России на территории Российской Федерации.

Также, в течение года, руководство медико-санитарной части проводило грамотную кадровую политику, позволившую привлечь в организацию медицинских работников как первичного звена, так и узких специалистов.

Коллектив медико-санитарной части №9 поздравили глава городского округа Дубна Тихомиров Максим Андреевич, помощник директора ОИЯИ Ширков Григорий Дмитриевич, заместитель генерального директора ОЭЗ "Дубна" по строительству Грек Павел Владимирович и заместитель генерального директора ОЭЗ "Дубна" по инновациям Халимендик Виктория Борисовна, руководитель Дубенского православного сестричества милосердия во имя Пресвятой Троицы отец Константин, а также председатель Совета ветеранов Дубны Шувикова Наталья Михайловна. Гости отметили значительные преобразования в Медико-санитарной части и пожелали не останавливаться на достигнутых результатах.

Завершилось мероприятие торжественной церемонией награждения. Сотрудники были награждены за помощь, оказанную жителям новых территорий. 26 человек были отмечены медалями "За укрепление боевого содружества" Министерства обороны Российской Федерации и медалями "За заслуги перед Запорожской областью", один из них также благодарностью за помощь в ликвидации последствий разрушения Каховской ГЭС. Всего более 100 человек получили почетные грамоты и благодарности за добросовестный труд и значительный вклад в общее дело.

Начальник Медико-санитарной части №9 ФМБА России Ирина Ивановна Ларионова отметила, что таких значительных результатов удалось достичь благодаря поддержке руководства Федерального медико-биологического Агентства, а также совместной работе коллектива учреждения, Администрации городского округа Дубна, Администрации Объединенного Института Ядерных Исследований, Администрации Особой Экономической зоны "Дубна".