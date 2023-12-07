В Кимрах сгорел частный дом

вторник, 05 декабря 2023 | 15:06 534 Кимры Сегодня
Звонок на пульт дежурного МЧС поступил в 7:26 утра 5 декабря. Уже через 5 минут три расчета Кимрской пожарной части в количестве 13 человек на трех автомобилях были на месте возгорания на улице Салтыкова-Щедрина в Кимрах.

Горел деревянный, двухэтажный дом. Очаг огня находился в кухонном помещении. Приступив к тушению пожара и выяснив, что из жильцов никто не пострадал, уже через четверть часа открытое горение было ликвидировано.

После этого пожарные приступили к проливке деревянных конструкций, так как, несмотря на оперативное прибытие пожарных расчетов, огонь серьезно повредил внутреннюю отделку дома.

Дознаватели дадут заключение о причинах возгорания, что же касается предварительных версий, то, это может быть неисправность электропроводки или печки. Газом в этом доме не пользовались.

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