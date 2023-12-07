В Кимрах сгорел частный дом

Горел деревянный, двухэтажный дом. Очаг огня находился в кухонном помещении. Приступив к тушению пожара и выяснив, что из жильцов никто не пострадал, уже через четверть часа открытое горение было ликвидировано.

После этого пожарные приступили к проливке деревянных конструкций, так как, несмотря на оперативное прибытие пожарных расчетов, огонь серьезно повредил внутреннюю отделку дома.