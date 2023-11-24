В Дубненской городской больнице работает дружная семья врачей из Калмыкии: хирург и педиатр

Анна сейчас работает педиатром в детской поликлинике Левобережья, в кабинете неотложной помощи. Баатр трудится в Хирургическом центре - в день проводит до 6 операций. Оба врача уже хорошо зарекомендовали себя на работе. Говорят, с коллективом повезло, приняли их очень тепло, и к тому же, они сразу влюбились в Дубну.

Всего в 2023 году на работу в Дубненскую больницу пришли 56 врачей и 75 специалистов среднего медперсонала. Полностью закрыта потребность в педиатрах.

Решать кадровые вопросы удаётся благодаря в том числе участию в областных программах, жилищных и финансовых.