В Дубне восстановлено отопление в 13 многоквартирных домах

Ход ремонтных работ контролировали специалисты подведомственной организации Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области подмосковной аварийно-восстановительной службы (ГКУ МО «МОС АВС»).

После откачки воды из тепловой камеры, рабочая бригада ОГЭ ОИЯИ приступила к сварочным работам на тепловой сети. Теплоноситель из внутридомовых сетей не сливался.

После проведения восстановительных мероприятий и подачи отопления потребителям, специалисты ГКУ МО «МОС АВС» провели выборочную проверку теплового режима в жилых помещениях дома № 9 на улице Понтекорво. Температура составила от 21,4 до 26,4 градуса Цельсия.