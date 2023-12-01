В Дубне восстановлено отопление в 13 многоквартирных домах

понедельник, 04 декабря 2023 | 21:20 561 Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области
Утечка на тепловой сети привела к отключению подачи отопления в 13 многоквартирных домах в Дубне.

Ход ремонтных работ контролировали специалисты подведомственной организации Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области подмосковной аварийно-восстановительной службы (ГКУ МО «МОС АВС»).

После откачки воды из тепловой камеры, рабочая бригада ОГЭ ОИЯИ приступила к сварочным работам на тепловой сети. Теплоноситель из внутридомовых сетей не сливался.

После проведения восстановительных мероприятий и подачи отопления потребителям, специалисты ГКУ МО «МОС АВС» провели выборочную проверку теплового режима в жилых помещениях дома № 9 на улице Понтекорво. Температура составила от 21,4 до 26,4 градуса Цельсия.

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