В Дубне в суд поступило уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью и угрозе убийством

По версии следствия, 10 апреля 2023 года в ночное время обвиняемый, находясь в районе дамбы реки Волга в городском округе Дубна в состоянии алкогольного опьянения, в ходе ссоры произвел два выстрела в область ног своего знакомого из предмета, используемого в качестве оружия. В результате полученных телесных повреждений потерпевшему был причинен тяжкий вред здоровью.

Кроме того, обвиняемый, находясь у входа в приемное отделение Дубненской городской больницы, в ходе конфликта высказал угрозу убийством своему знакомому, который имел основания опасаться ее осуществления ввиду ранее произведенных злоумышленником выстрелов.

Фигурант обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия), ч. 1 ст. 222 УК РФ (незаконное приобретение и хранение боеприпасов к огнестрельному оружию), ч. 1 ст. 119 УК РФ (угроза убийством, если имелись основания опасаться осуществления этой угрозы). Уголовное дело находится на рассмотрении в Дубненском городском суде.