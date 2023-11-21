В Дубне состоялась «Выездная администрация»

пятница, 01 декабря 2023 | 20:42 242 Администрация Дубны
Одно из самых долгожданных изменений в городской среде Дубны – преображение улицы Центральной.

Ещё одну встречу по этому вопросу организовали 30 ноября 2023 года в ДК «Октябрь». Все желающие получили возможность напрямую переговорить с проектировщиком, задать вопросы, уточнить детали.

Проект уже много раз обсуждался с дубненцами. Именно жители определяли элементы, которыми будет наполнен бульвар на улице Центральной и прилегающие территории – Сквер Ветеранов и площадка вокруг ДК «Октябрь». На этой встрече согласовывали расположение и конкретизировали формат - выбирали, какие именно устанавливать качели, лавочки, светильники.

Активный конструктивный диалог продлился более двух часов. Важно, чтобы в итоге бульвар получился светлым, зелёным и современным. Контроль за внесением корректировок взяли на себя депутаты левобережной группы.

Тэги:
Дубна  благоустройство  конференция
Читать в
Оставить отзыв в
 
21.11.2023 | 17:05    590
Впервые в Дубне на Менделеевской набережной появится Новогодняя ёлка
Сегодня, 21 ноября, начался монтаж ёлки на Менделеевской набережной в Дубне у Центрального входа.
23.11.2023 | 19:16    568
Врачи Дубненской больницы приняли участие в научно-практической конференции по анестезиологии и реаниматологии
22 ноября для проведения окружной научно-практической конференции Дубненскую больницу посетили д. м. н., доцент, главный научный сотрудник, заведующий отделением анестезиологии, заведующий кафедрой анестезиологии и реаниматологии ГБУЗ МО МОНИКИ им. М. Ф....
26.11.2023 | 17:21    531
Дубненские спасатели вытащили рыбаков из ледяной ловушки на Иваньковском водохранилище
25 ноября работники ПСП ПСЧ-215 ГКУ МО "Мособлпожспас", проводившие патрулирование акватории Иваньковского водохранилища, выручили из беды двух рыбаков.