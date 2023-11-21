В Дубне состоялась «Выездная администрация»

Ещё одну встречу по этому вопросу организовали 30 ноября 2023 года в ДК «Октябрь». Все желающие получили возможность напрямую переговорить с проектировщиком, задать вопросы, уточнить детали.

Проект уже много раз обсуждался с дубненцами. Именно жители определяли элементы, которыми будет наполнен бульвар на улице Центральной и прилегающие территории – Сквер Ветеранов и площадка вокруг ДК «Октябрь». На этой встрече согласовывали расположение и конкретизировали формат - выбирали, какие именно устанавливать качели, лавочки, светильники.

Активный конструктивный диалог продлился более двух часов. Важно, чтобы в итоге бульвар получился светлым, зелёным и современным. Контроль за внесением корректировок взяли на себя депутаты левобережной группы.